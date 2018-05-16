Стихійні сміттєзвалища заполонили Київ: влада ініціює значне підвищення штрафів

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Розмір адмінштрафів за стихійні сміттєзвалища у Києві може зрости

За останній місяць і першу декаду травня інспектори з благоустрою в Києві склали 1844 приписи та 274 протоколи, що стосуються неналежного утримання балансової території, зокрема, неприбраного сміття. Про це під час розширеного засідання Колегії КМДА повідомив директор Департаменту міського благоустрою Андрій Фіщук.

«Одна з нагальних проблем столиці – стихійні сміттєзвалища, де розмножуються комахи і гризуни, які є збудниками інфекційних захворювань», – зазначив Фіщук.

«Слід зауважити, що проблема сміття – це, перш за все, проблема загальної культури громадян, тому Департамент ініціював зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення у частині значного збільшення розміру адмінштрафів», - повідомив він.

Нагадаємо, наразі сума штрафу для юридичних осіб складає від 850 до 1700 грн; для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн.

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