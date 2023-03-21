На Маріуполь. Експерти визначили вірогідний напрямок контрнаступу

«Темпи цієї операції можуть бути нижчими за харківську, але суть буде саме такою», – впевнений експерт Жданов

Контроперація, до якої українські сили будуть готові у травні, може чимось нагадувати бліцкриг зі звільнення Харківської області. Поки росіяни оговтаються і перегрупуються для відсічі, ЗСУ вже зможуть сформувати фронт від Вугледара через Волноваху на Маріуполь. Про це «Главкому» розповів воєнний експерт Олег Жданов.

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Контроперація може бути такою: прорив оборони противника з миттєвим просуванням в її глибину з обходом основних осередків спротиву для якомога найбільшого звільнення територій.

«Темпи цієї операції можуть бути нижчими за харківську, але суть буде саме такою, – впевнений експерт. – Для нас головне – дійти до азовського узбережжя. Далі другим ешелоном починаємо розширювати прорив і вводити туди основні сили – це, скоріш за все, призведе до обвалу оборони російських військ. Поки вони оговтаються і перегрупуються для відсічі, ми вже зможемо сформувати фронт від Вугледара через Волноваху на Маріуполь».

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Керівник безпекових програм центру «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук не виключає, що напрямок атаки може бути навіть не визначений чітко географічно. Наприклад, воєнне керівництво вирішить нанести допоміжний удар, аби дезорієнтувати противника, який змушений буде розпорошувати сили. Причому по ходу, залежно від ситуації, акцент може бути зміщений з основного напрямку атаки на «фальшивий».

Аби спланувати контрнаступ, командувач оцінює три основних фактори – сили противника, свої сили і фізико-географічні умови. Березень є найгіршим часом для проведення наступальних дій. Аби така ж доля не спіткала українську військову техніку, треба дочекатися мінімум Паски – середини квітня-початку травня, коли почнуть підсихати ґрунти.

Нагадаємо, що росіяни вигадали нову провокацію для того, щоб порушити світову єдність навколо війни в Україні. По мірі провалів на фронті росіяни починають активізуватись на міжнародному майданчику: наприклад, відправляють листи до впливових європейських компаній від обличчя військовослужбовців ЗСУ.