Про збитий американський безпілотник
glavcom.ua
Американський дрон MQ-9 Reaper
фото з відкритих джерел
Три короткі тези стосовно події в Чорному морі
- Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трамп та Десантіса про зменшення допомоги Україні.
- Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть «хитати» демократів. Росіянам потрібно хитати стійкікість колективного заходу. І збитий безпілотник – один із елементів цієї гри.
- Найважливіше для нас – те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лоббістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей – один з найважливіших наших фронтів. На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним.
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