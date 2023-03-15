Про збитий американський безпілотник

Американський дрон MQ-9 Reaper фото з відкритих джерел

Три короткі тези стосовно події в Чорному морі

Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трамп та Десантіса про зменшення допомоги Україні. Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть «хитати» демократів. Росіянам потрібно хитати стійкікість колективного заходу. І збитий безпілотник – один із елементів цієї гри. Найважливіше для нас – те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лоббістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей – один з найважливіших наших фронтів. На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним. Читайте також: Журналісти показали момент зіткнення винищувача РФ із американським дроном (відео)

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