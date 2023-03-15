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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Про збитий американський безпілотник

glavcom.ua
Американський дрон MQ-9 Reaper
фото з відкритих джерел

Три короткі тези стосовно події в Чорному морі

  1. Росіяни вирішили дещо підняти градус. Очевидно, все це робиться, не в останню чергу, через заяви Трамп та Десантіса про зменшення допомоги Україні.
  2. Логіка росіян наступна: Байден воювати не хоче і не буде, а республіканці будуть «хитати» демократів. Росіянам потрібно хитати стійкікість колективного заходу. І збитий безпілотник – один із елементів цієї гри.
  3. Найважливіше для нас – те, що попри все, ми маємо доволі слабкі лоббістські можливості в Вашингтоні. І, на жаль, важелі тиску неймовірно обмежені. Створення лобістських потужностей – один з найважливіших наших фронтів. На жаль, поки цей фронт виглядає аж надто оголеним.
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Теги: фронт безпілотник США росія

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