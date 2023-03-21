«Треба дочекатися Паски». Військовий експерт назвав найкращий час для контрнаступу

Лакійчук зауважує, що березень є найгіршим часом для проведення наступальних дій

«Якщо чекати всю зброю, яка поки до нас не дійшла, ми втратимо час»

Аби спланувати контрнаступ, командувач оцінює три основних фактори – сили противника, свої сили і фізико-географічні умови. Березень є найгіршим часом для проведення наступальних дій, розповів «Главкому» керівник безпекових програм центру «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

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На думку Лакійчука, перший етап наступальної операції противнику не вдався, бо він кинув свої резерви, які мали б йти другою хвилею, на допомогу прориву нашої оборони.

«Відповідно тепер створюються умови для нашої контрнаступальної операції. Якщо чекати всю зброю, яка поки до нас не дійшла, ми втратимо час. Але якщо наше командування своєчасно готуватиме резерви, особовий склад, формуватиме підрозділи, то цілком нормально буде, якщо частина зброї буде надходити паралельно з наступальною операцією», – зазначає Лакійчук. Він також додав, що ця робота потребує філігранної точності.

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Лакійчук зауважує, що березень є найгіршим часом для проведення наступальних дій і нагадує, як довго після минулорічного весняного наступу агресора нашим фермерам та трактористам довелося витягати з багнюки російські танки.

«Аби така ж доля не спіткала українську військову техніку, треба дочекатися мінімум Паски – середини квітня-початку травня, коли почнуть підсихати ґрунти», – рекомендує експерт.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили військову допомогу Україні на $350 млн. У пакет увійшли боєприпаси, катери, ракети і не тільки. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Новообраний президент Чехії Петро Павел заявив, що якщо великий контрнаступ України зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде «вкрай складно».