ЗСУ збили ворожий штурмовик з польського «Перуна» (відео)
Су-25 був збитий над населеним пунктом Берестове
Українські захисники знищили російських броньований штурмовик поблизу Бахмута. Відповідне відео опублікувала 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс».
«Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ої ОГШБр «Едельвейс» над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км», – йдеться в повідомленні.
Бригада подякувала полякам за постійну допомогу.
Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
Коментарі — 0