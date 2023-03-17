ЗСУ збили ворожий штурмовик з польського «Перуна» (відео)

Су-25 був збитий над населеним пунктом Берестове

Українські захисники знищили російських броньований штурмовик поблизу Бахмута. Відповідне відео опублікувала 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російський літак Су-25 був збитий підрозділом ППО 10-ої ОГШБр «Едельвейс» над населеним пунктом Берестове з польського ПЗРК Piorun (Перун). Дальність 2-3 км», – йдеться в повідомленні.

Бригада подякувала полякам за постійну допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.