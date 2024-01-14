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На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
Щонайменше 10 російських військових на Куп'янському напрямку здалися в полон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни здаються в полон через холод та відсутність обігріву на позиціях

Морози та негода не впливають на хід боїв на Лимано-Куп'янському напрямку. Водночас через холод щонайменше 10 російських військових на Куп'янському напрямку здалися в полон. Про це розповів начальник пресслужби прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов.

«Протягом минулого тижня були випадки взяття у полон ворога. До десяти військовослужбовців на Куп'янському напрямку, точно цифру зараз не скажу», – сказав Шевцов. 

Він додав, що йдеться про добровільну здачу та, переважно, захоплення в полон. За його словами, російські військові здаються в полон через холод та відсутність обігріву на позиціях. 

«Коли розмовляли з полоненими, то почули, що морально-психологічний стан у них не зовсім потужний. Зазвичай їх насильно затягують в армію. Інші кажуть, що йшли на війну лише заради грошей. Різні випадки бувають. Буває і добровільна здача в полон, але все ж таки в переважній більшості це захоплення», – розповів Іван Шевцов. 

Нагадаємо, у багатьох регіонах Росії температура впала до -35 °C, при цьому місцева влада наказує навмисно вимикати опалення в колоніях. У Кремлі очікують, що так в'язні охочіше підуть на війну проти України.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку за місяць понад сотня російських солдатів здалися в полон українським захисникам. 

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Теги: негода фронт полон окупанти

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