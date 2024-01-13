В Україні знову масштабна повітряна тривога
Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт ворожих МіГ-31К
У суботу, 13 січня, об 11:52 в Україні було вдруге від початку доби оголошено масштабну повітряну тривогу.
Сирени завили в усіх областях України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.
Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.
Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.
У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.
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