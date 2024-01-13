Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні знову масштабна повітряна тривога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні знову масштабна повітряна тривога
Сирени тривоги завили в усіх областях України
фото: glavcom.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт ворожих МіГ-31К

У суботу, 13 січня, об 11:52 в Україні було вдруге від початку доби оголошено масштабну повітряну тривогу.

Сирени завили в усіх областях України.

В Україні знову масштабна повітряна тривога фото 1

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі. Сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

У Дніпрі в суботу вранці сталося влучання внаслідок російської ракетної атаки. Крім того, сили ППО збили дві крилаті ракети над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

Читайте також: Масована ракетна атака: Повітряні сили повідомили деталі ранкового удару
Теги: війна окупанти тривога ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
2 сiчня, 09:50
В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
В Одесі внаслідок удару росіян виникла пожежа в багатоповерхівці
28 грудня, 2023, 23:54
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
Росія атакувала Київщину ракетами: влада повідомила про ситуацію в області
14 грудня, 2023, 17:23
Від ворожої артилерії постраждали Невське та Білогорівка
Ворожі дрони вночі атакували Хмельниччину, РФ вдарила по Херсону: ситуація в регіонах
15 грудня, 2023, 12:09
Укриття для дітей повністю відновлено
Відновлено укриття столичної школи, в якому стався обвал під час тривоги (фото)
23 грудня, 2023, 11:12
Укриття будуть перевірені на предмет безпеки
Після аварії у школі в Києві розпочалася термінова перевірка всіх укриттів
23 грудня, 2023, 11:42
Окупанти запустили по Україні крилаті ракети
У Дніпрі пролунала серія вибухів
29 грудня, 2023, 07:21
У перший день нового року масштабна повітряна тривога тривала понад 2 год
У перший день нового року масштабна повітряна тривога тривала понад 2 год
1 сiчня, 13:55
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала дві години
6 сiчня, 11:32

Події в Україні

«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стали відомі втрати окупантів (відео)
«Бавовна» в Маріуполі й Бердянську: стали відомі втрати окупантів (відео)
В Україні знову масштабна повітряна тривога
В Україні знову масштабна повітряна тривога
Повітряні сили вказали на особливість сьогоднішньої ракетної атаки РФ
Повітряні сили вказали на особливість сьогоднішньої ракетної атаки РФ
Ракетний удар по Чернігову: з’явилися фото наслідків
Ракетний удар по Чернігову: з’явилися фото наслідків
Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну
Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну
РФ ударила ракетою по Шостці: зруйновано десятки будинків (фото)
РФ ударила ракетою по Шостці: зруйновано десятки будинків (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
120K
Легенди естради Іво Бобул та Тарас Петриненко попрощалися із Білоножком (фото)
44K
Івано-Франківська ОВА запропонувала ухилянтам відстрочку від мобілізації
27K
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
12K
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
12K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua