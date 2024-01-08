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Росіяни групами здаються в полон: деталі від ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни групами здаються в полон: деталі від ЗСУ
фото з відкритих джерел

Українські військові очікують, що через погіршення погодних умов, росіяни будуть масово здаватися у полон

На Авдіївському напрямку українським захисникам здалася в полон група російських окупантів. Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим. У зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців», – зауважив речник.

За словами військовослужбовця, загалом за місяць таких випадків назбиралося близько сотні. Він пояснив, що російські інтервенти здаються на цьому відтінку фронту здебільшого через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе. Зокрема, коли бійці ЗСУ «зненацька їх застають, і вони просто не чинять опору».

Також, за словами Олександра Штупуна, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Вони залишаються активними на даному напрямку. Однак за останню добу дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Так, протягом 6 січня було зареєстровано більше ніж 1000 обстрілів, а от 7 січня їх кількість знизилась до 617.

«Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25», – сказав Штупун.

Повідомляється, що у Києві мітингували рідні азовців, яких Росія не хоче повертати з полону. Учасники акції скаржаться, що безпекові організації не роблять нічого, щоб повернути їхніх рідних.

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Теги: росія полон військові полковник росіяни Єдині новини Місяць обмін

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