Росіяни групами здаються в полон: деталі від ЗСУ

Українські військові очікують, що через погіршення погодних умов, росіяни будуть масово здаватися у полон

На Авдіївському напрямку українським захисникам здалася в полон група російських окупантів. Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

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«Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим. У зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців», – зауважив речник.

За словами військовослужбовця, загалом за місяць таких випадків назбиралося близько сотні. Він пояснив, що російські інтервенти здаються на цьому відтінку фронту здебільшого через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе. Зокрема, коли бійці ЗСУ «зненацька їх застають, і вони просто не чинять опору».

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Також, за словами Олександра Штупуна, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Вони залишаються активними на даному напрямку. Однак за останню добу дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Так, протягом 6 січня було зареєстровано більше ніж 1000 обстрілів, а от 7 січня їх кількість знизилась до 617.

«Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25», – сказав Штупун.

Повідомляється, що у Києві мітингували рідні азовців, яких Росія не хоче повертати з полону. Учасники акції скаржаться, що безпекові організації не роблять нічого, щоб повернути їхніх рідних.