Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)

Окупант бідкається, що багато росіян вже загинуло на війні в Україні

Окупант вважає, що щось потрібно в Росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло

Російський загарбник, який потрапив у полон визнав, що за весь час, поки перебував в Україні, не бачив жодного нациста чи фашиста. Окупант запевняє, що все усвідомив, та має лише питання до російського диктатора Володимира Путіна, навіщо він «поклав» стількох росіян. Відео допиту росіянина опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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«Я ось хлопців бачу. Основна маса, 90%, розмовляє російською мовою. Усі кажуть, що їм ця війна не потрібна, а ми все одно премо. Жодного нациста, фашиста за весь час не бачив», – зізнався полонений, додаючи, що не розуміє «навіщо все це».

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Як зазначив Сирський, в армію РФ 33-річний Сергій Саранчін потрапив, отримавши повістку. Він не приховував, що боявся потрапити тільки до підрозділу «Шторм Z». Йому казали, що буде охороняти кордон, але замість цього відправили на штурм.

За його словами, було завдання взяти окоп і чекати заміни, а вже на місці окупанти зрозуміли, що їх кинули без їжі, БК та води – підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах. «Ніхто нас не поміняв і не збирався», – зізнався окупант.

Коли почався штурм, в бій вони не пішли, бо боєкомплекту не було. Коли ЗСУ запропонували їм здатися в полон, погодилися.

Окупант вважає, що щось потрібно в Росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло, багато російських жінок стали вдовами.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку за місяць понад сотня російських солдатів здалися в полон українським захисникам.