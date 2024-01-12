Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
Окупант бідкається, що багато росіян вже загинуло на війні в Україні
фото скріншот відео

Окупант вважає, що щось потрібно в Росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло

Російський загарбник, який потрапив у полон визнав, що за весь час, поки перебував в Україні, не бачив жодного нациста чи фашиста.  Окупант запевняє, що все усвідомив, та має лише питання до російського диктатора Володимира Путіна, навіщо він «поклав» стількох росіян. Відео допиту росіянина опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

«Я ось хлопців бачу. Основна маса, 90%, розмовляє російською мовою. Усі кажуть, що їм ця війна не потрібна, а ми все одно премо. Жодного нациста, фашиста за весь час не бачив», – зізнався полонений, додаючи, що не розуміє «навіщо все це».

Як зазначив Сирський, в армію РФ 33-річний Сергій Саранчін потрапив, отримавши повістку. Він не приховував, що боявся потрапити тільки до підрозділу «Шторм Z». Йому казали, що буде охороняти кордон, але замість цього відправили на штурм.

За його словами, було завдання взяти окоп і чекати заміни, а вже на місці окупанти зрозуміли, що їх кинули без їжі, БК та води – підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах. «Ніхто нас не поміняв і не збирався», – зізнався окупант.

Коли почався штурм, в бій вони не пішли, бо боєкомплекту не було. Коли ЗСУ запропонували їм здатися в полон, погодилися.

Окупант вважає, що щось потрібно в Росії міняти, адже дуже багато росіян вже загинуло, багато російських жінок стали вдовами.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку за місяць понад сотня російських солдатів здалися в полон українським захисникам. 

Теги: Олександр Сирський полон війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
Арестович вважає Путіна братом
24 грудня, 2023, 13:01
Внаслідок удару пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці»
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні – Зеленський
26 грудня, 2023, 21:03
З лютого минулого року держборг України збільшився наполовину
Як змінювався розмір держборгу України під час війни: інфографіка
26 грудня, 2023, 21:55
Нардеп Дунда пропонує запровадити в Україні загальнодержавну мобілізацію
«Слуга народу» спрогнозував долю скандального проєкту про мобілізацію
28 грудня, 2023, 07:48
Данило Гетманцев: «Не платити зараз податки, працювати «в чорну» – це абсолютно аморально»
«Війна – це період, коли всі біднішають». Заява Гетманцева викликала дискусії в соцмережах
8 сiчня, 18:53
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ
21 грудня, 2023, 06:56
Херсон майже щодня потерпає від ворожих обстрілів
У Херсоні гримлять вибухи
23 грудня, 2023, 09:30
Цієї ночі через атаку дронів у Львівській громаді фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі
Ворог атакував Україну на Новий рік: ситуація в регіонах
1 сiчня, 09:55
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
У Києві уламки ракет під час атаки РФ впали в районі посольства США
2 сiчня, 14:28

Суспільство

Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом
Похорон Віталія Білоножка. Фото прощання з артистом
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
Працював у мерії Любліна, але повернувся захищати Україну: 40 днів із загибелі Миколи Мялковського
Працював у мерії Любліна, але повернувся захищати Україну: 40 днів із загибелі Миколи Мялковського
Здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти можна у семи країнах Європи
Здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти можна у семи країнах Європи
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Кремль готує нову заборону для росіян
16K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
14K
Командувач ВМС розповів, як приймали рішення затопити фрегат «Гетьман Сагайдачний»
14K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
8745
Експертиза ворожих ракет «Кинджал»: науковці розповіли деталі (відео)

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua