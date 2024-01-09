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На одному з напрямків росіяни масово здаються в полон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На одному з напрямків росіяни масово здаються в полон
фото з відкритих джерел

За словами речника Сил оборони, російські солдати шукають усі можливі способи, аби вижити на війні

На Таврійському напрямку за місяць понад сотня російських солдатів здалися в полон українським захисникам. Про це заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За словами речника, протягом дня близько 10 окупантів здалися в полон.

«За три дні вже 30 полонених загарбників. А за місяць – понад 100 таких осіб», – зазначив Штупун.

Військовий додав, що в такий спосіб ворожі солдати намагаються вижити.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку українським захисникам здалася в полон група російських окупантів.

Як повідомлялося, росіяни значно знизили кількість атак та артилерійських обстрілів у Авдіївці. На це могло вплинути значне похолодання.

До слова, триває 685-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти полон військові Авдіївка війна

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