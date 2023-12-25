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ЗСУ назвали втрати росіян на Авдіївському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали втрати росіян на Авдіївському напрямку
Захисники продовжують тримати оборону під Авдіївкою
фото: Генштаб

На тлі великих втрат ворог перекидає резерви

На Авдіївському напрямку втрати російських загарбників становлять близько 300-400 солдатів щодня. Тому окупанти  підтягують резерви. Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Захисники продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямі, при цьому загроза прориву чи оточення завжди є.

«Але ми підтягуємо резерви, переформатуємося, завдаємо втрат ворогові. Щодня він там втрачає 300-400 осіб убитими та пораненими і дуже багато військової техніки», – зазначив Штупун.

Він уточнив, що на тлі таких втрат ворог перекидає резерви. Колони окупанти формують відразу зі старої та нової техніки. Водночас особовий склад росіяни підтягують регулярно, розповів речник.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Теги: окупанти Авдіївка втрати ворог росіяни війна

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