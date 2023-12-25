ЗСУ назвали втрати росіян на Авдіївському напрямку

На тлі великих втрат ворог перекидає резерви

На Авдіївському напрямку втрати російських загарбників становлять близько 300-400 солдатів щодня. Тому окупанти підтягують резерви. Про це заявив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Захисники продовжують тримати оборону на Авдіївському напрямі, при цьому загроза прориву чи оточення завжди є.

«Але ми підтягуємо резерви, переформатуємося, завдаємо втрат ворогові. Щодня він там втрачає 300-400 осіб убитими та пораненими і дуже багато військової техніки», – зазначив Штупун.

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Він уточнив, що на тлі таких втрат ворог перекидає резерви. Колони окупанти формують відразу зі старої та нової техніки. Водночас особовий склад росіяни підтягують регулярно, розповів речник.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них: Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.