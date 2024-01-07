Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині

Увечері 7 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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«До уваги жителів Харкова та області!. Окупанти наносять удари, перебувайте в укриттях», – повідомив Синєгубов

Терехов зазначив, що Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів

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Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що у Харкові досліджують уцілілу хвостову частину ракети, яку РФ могла отримати з КНДР. Візуально вона схожа на «Іскандер», однак є деякі технічні відмінності.

Нагадаємо, триває 683-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.