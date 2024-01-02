За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 січня

Триває 678-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника.

Як повідомлялося, у ніч на 2 січня російські окупанти атакували 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

За даними аналітиків, українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках, зокрема ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська.