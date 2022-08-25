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Ножем по серцю: на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ножем по серцю: на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях (відео)
Через окупантів українці лишилися без херсонських кавунів 
скріншот із відео

Стиглі кавуни залишилися незатребуваними 

Поки в окупованих містах овочі та фрукти місцевого вирощування продають задешево, на полях залишається врожай, який виростили на вивезення. У мережі з’явилося відео полів у Херсонській області, на яких залишилися десятки, сотні стиглих та соковитих кавунів. Вони нікому не потрібні – 
 урожай навіть не збирають, адже вивезти з області продаж окупанти не дозволяють.

Відео з херсонськими кавунами у ТікТок розмістив користувач Єгор із Чаплинського району Херсонської області. На ньому він показує скільки кавунів залишилося на полі незатребуваними і наскільки вони стиглі. Щоб показати соковитість, хлопець розрізає кавунів на кілька тисяч гривень за нинішніми цінами України.

«Ріже душу мою», «почав втрачати свідомість «чекаємо на наші херсонські кавуни наступного року» – відреагували українці в коментарях. 

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На весь екран

Через російську окупацію підконтрольна частина України відчуває дефіцит динь, кавунів, черешні – високі ціни і «не той» смак відзначають користувачі з різних куточків країни. Наразі в окупації перебуває частина Запорізької та Херсонської областей, де вирощували фрукти. 

Нагадаємо, у російському місті Краснодар торгують кавунами із тимчасово окупованого Херсона.

До слова, у зв’язку з окупацією Херсонської області цього року українським супермаркетам доводиться шукати альтернативу херсонським кавунам. Популярна українська мережа супермаркетів «Сільпо» заявила, що постачатиме кавуни від низки українських фермерів, а також із Греції, Румунії, Іспанії та Молдови.

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Теги: Херсонщина фрукти

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