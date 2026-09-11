Окупанти стратили двох полонених бійців Нацгвардії на Донеччині

Військові виконували бойове завдання, коли їх захопили російські окупанти

Українських військових захопили після виконання бойового завдання поблизу Добропілля

Російські окупанти стратили двох військовослужбовців Національної гвардії України, яких взяли в полон поблизу Добропілля на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, пише «Главком» із посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Військові виконували бойове завдання, коли їх захопили російські окупанти. У прокуратурі зазначили, що після взяття українських захисників у полон представники окупантів розстріляли їх із автоматичної зброї.

Фіксація злочину окупантів фото: Донецька обласна прокуратура

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили у Донецькій обласній прокуратурі.

За фактом страти військовополонених розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Донецької обласної прокуратури, а розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та причетних до нього російських військовослужбовців.

За даними Офісу омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські військові стратили на полі бою щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон. Кожен військовий злочин окупантів фіксується.

Варто нагадати, що російські військові взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта Волноваського району Донецької області, а після допиту розстріляли його. За фактом страти військовополоненого правоохоронці розпочали досудове розслідування.