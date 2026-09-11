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Окупанти стратили двох полонених бійців Нацгвардії на Донеччині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти стратили двох полонених бійців Нацгвардії на Донеччині
Військові виконували бойове завдання, коли їх захопили російські окупанти
фото з відкритих джерел

Українських військових захопили після виконання бойового завдання поблизу Добропілля

Російські окупанти стратили двох військовослужбовців Національної гвардії України, яких взяли в полон поблизу Добропілля на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, пише «Главком» із посиланням на заяву Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Військові виконували бойове завдання, коли їх захопили російські окупанти. У прокуратурі зазначили, що після взяття українських захисників у полон представники окупантів розстріляли їх із автоматичної зброї.

Фіксація злочину окупантів
Фіксація злочину окупантів
фото: Донецька обласна прокуратура

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – наголосили у Донецькій обласній прокуратурі.

За фактом страти військовополонених розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Донецької обласної прокуратури, а розслідування проводить СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та причетних до нього російських військовослужбовців.

За даними Офісу омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року російські військові стратили на полі бою щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон. Кожен військовий злочин окупантів фіксується.

Варто нагадати, що російські військові взяли в полон українського захисника поблизу села Ялта Волноваського району Донецької області, а після допиту розстріляли його. За фактом страти військовополоненого правоохоронці розпочали досудове розслідування. 

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Теги: злочин війна росія Нацгвардія

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