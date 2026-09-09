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У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації (оновлено)

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації (оновлено)
На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС
фото: ДСНС Хмельниччини

ДСНС: постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

У Хмельницькому під час гасіння пожежі на ринку, яка виникла через падіння уламків збитого БпЛА, сталася повторна детонація – травмувало чотирьох рятувальників, їх госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, під час вечірньої повітряної тривоги в області працювали сили протиповітряної оборони. Унаслідок збиття повітряної цілі уламки впали на територію одного з ринків в обласному центрі, де сталося загоряння.

У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації (оновлено) фото 1
фото: соцмережі

Під час розгортання сил і засобів на місці події сталася повторна детонація. Унаслідок вибуху травмувалися четверо рятувальників – їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Пожежу ліквідували. На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації (оновлено) фото 2

Раніше про подію першим повідомив міський голова Олександр Симчишин: за його словами, на місці загоряння працювали рятувальники та всі відповідні служби, а інформацію про постраждалих на той момент лише встановлювали.

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фото: ДСНС Хмельниччини

У ніч проти 9 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» і S8000 «Бандероль», а також 196 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на ранок протиповітряна оборона збила або подавила 165 цілей, водночас зафіксовано влучання на 23 локаціях.

Хмельницький останніми днями вже кілька разів опинявся під ударом. 5 вересня уламки збитого безпілотника впали на триповерховий житловий будинок у місті – постраждали семеро людей, серед них неповнолітня. Четверо постраждалих госпіталізували, один із них перебував у важкому стані. Того ж дня було пошкоджено або знищено чотири автомобілі, постраждали й окремі підприємства у Хмельницькому районі.

8 вересня стало відомо, що один із поранених того дня чоловіків помер у лікарні – йому було 30 років.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня уламки збитого безпілотника вже впадали на територію підприємства у Хмельницькому – загорілися вантажівка і склад, водій дістав уламкові поранення. Під час повторної атаки тієї ж ночі пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області, вогонь охопив близько 200 кв. м, його локалізували.

 

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Теги: пожежа росія рятувальники Хмельницький будинок Олександр Симчишин ворог поранення дрон

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