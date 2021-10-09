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    На Рівненщині дітей без щеплення від поліомієліту не допустять до навчання

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    Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий - На Рівненщині дітей без щеплення від поліомієліту не допустять до навчання
    Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий
    Фото з відкритих джерел

    Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС

    Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянула питання про випадок захворювання на поліомієліт. Його класифіковано як надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного масштабу, повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання», – ідеться в повідомленні.

    Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.
    Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

    Теги: діти навчання щеплення батьки
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    На Рівненщині дітей без щеплення від поліомієліту не допустять до навчання