Патрульний врятував школярок, яким стало зле після вживання наркотиків

Патрульний, у якого був вихідний, ішов з дружиною в дитячий садок за дитиною

Дівчата лежали на землі і ледь дихали

У Кам'янському Дніпропетровської області патрульний врятував двох школярок, які лежали на землі і ледь дихали. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Нікопольській. Патрульний, у якого був вихідний, ішов з дружиною в дитячий садок за дитиною. Дорогою він побачив двох дівчат-підлітків, які лежали на землі без свідомості.

«Поліцейський кинувся до них і став надавати домедичну допомогу. Однак одна з неповнолітніх мала слабке дихання – один вдих за 25 секунд. До того ж, зіниці дітей не реагували на світло. Не гаючи часу, інспектор викликав швидку допомогу та, побачивши поряд мобільний телефон однієї з дівчат, зателефонував їхнім батькам», – розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

Підлітків згодом госпіталізували до лікарні. За словами очевидців, дівчаткам стало зле після вживання наркотичних засобів.

«Шановні батьки, звертайте увагу на поведінку ваших дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям та наголошуйте на шкоді та неприпустимості вживання наркотиків», – акцентували правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських. «Некомплект поліцейських ДПП (у Департаменті патрульної поліції. – Ред.) станом на 28 липня 2021 року становить 2 951 посаду», – йдеться у документі.

Повідомляється, що найбільший некомплект поліцейських – в Управлінні патрульної поліції Києва – 578 посад.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

16 липня Рада призначила Дениса Монастирського головою МВС.

5 серпня стало відомо, що начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко написав рапорт на звільнення.

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