В Україні підтвердили поліомієліт: у невакцинованої дитини параліч

Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років

Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання

В Україні офіційно підтверджено випадок захворювання на поліомієліт у маленької дитини з Рівненської області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу ... у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

У МОЗ поінформували, що перші симптоми хвороби проявились у дитини 1 вересня, а за два дні вона потрапила в лікарню з симптомами парезу ніг.

В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного центру громадського здоров’я МОЗ, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Проводяться першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи, тощо.

У МОЗ нагадали, що у 2015 році в Україні ліквідували спалах поліомієліту, заходи тривали більше двох років. Нині в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до одного року, поліо-3) є недостатнім: за вісім місяців 2021 року щеплено лише 53%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться, заявили у відомстві.

МОЗ наголошує, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, які закуплені за кошти державного бюджету.

Міністерство також закликає керівників регіонів провести аналіз виконання обсягів профілактичних щеплень, у тому числі і проти поліомієліту, доручити очільникам структурних підрозділів охорони здоров’я розробити заходи для підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями населення, які передбачені Календарем щеплень, та взяти виконання на контроль.

Довідка: поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина та дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років.

Хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч та іноді може призвести до смерті.