В Україні підтвердили поліомієліт: у невакцинованої дитини параліч
Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання
В Україні офіційно підтверджено випадок захворювання на поліомієліт у маленької дитини з Рівненської області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу ... у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2)», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.
У МОЗ поінформували, що перші симптоми хвороби проявились у дитини 1 вересня, а за два дні вона потрапила в лікарню з симптомами парезу ніг.
В області вже працює команда епідеміологів та вірусологів Національного центру громадського здоров’я МОЗ, обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Проводяться першочергові роботи з реагування на епідзагрозу: пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи, тощо.
У МОЗ нагадали, що у 2015 році в Україні ліквідували спалах поліомієліту, заходи тривали більше двох років. Нині в Україні рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до одного року, поліо-3) є недостатнім: за вісім місяців 2021 року щеплено лише 53%. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95% не вдасться, заявили у відомстві.
МОЗ наголошує, що в Україні є достатня кількість ефективних вакцин, які закуплені за кошти державного бюджету.
Міністерство також закликає керівників регіонів провести аналіз виконання обсягів профілактичних щеплень, у тому числі і проти поліомієліту, доручити очільникам структурних підрозділів охорони здоров’я розробити заходи для підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями населення, які передбачені Календарем щеплень, та взяти виконання на контроль.