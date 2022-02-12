Одеські митники створили злочинну схему імпорту американських авто

Поліція викрила службовців Одеської митниці в організації злочинної «схеми» з розмитнення авто

Трьом працівникам митниці повідомлено про підозру

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції викрили службовців митного посту Одеської митниці, які причетні до організації та функціонування «схеми» під час розмитнення імпортних автомобілів. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даним слідства, митники сприяли мінімізації обов’язкових митних платежів шляхом заниження фактичної вартості автотранспорту, імпортованого зі страхових аукціонів США.

На підставі отриманих доказів поліцейські повідомили про підозру трьом службовцям митного посту «Одеса» Одеської митниці. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво якого здійснює Офіс Генпрокурора, триває. Встановлюється повне коло причетних до «схеми» осіб.