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Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту та відзвітував про бої

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту та відзвітував про бої
Наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО ворога
фото: Генштаб

За добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Курахівському напрямках. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БПЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Бездрик, Малушине, Юнаківка, Бояро-Лежачі, Ямпіль та Рівне Сумської області; Малі Проходи, Попівка, Петропавлівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Торецьк, Дружба, Олександропіль, Покровськ, Новодмитрівка, Єлезаветівка, Богоявленка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Бургунка, Тягинка, Садове, Одрадокам’янка, Раківка та Козацьке Херсонської області.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, два пункти управління БпЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

На Харківському напрямку

Точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку

Відбулося 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку

За уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Сіверському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку

Точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Торецькому напрямку

Росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку

Наші захисники відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку

Сили оборони відбивали 46 атак противника біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку

Ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.

На Оріхівському напрямку

Російські війська здійснили один штурм позицій українських підрозділів поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку

Противник зазнав поразки, дев’ять разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку

Обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів.

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Теги: авіація Торецьк Рівне втрати ворог штурм Генштаб

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