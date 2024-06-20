У Києві вандали пошкодили могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка (відео)

Невідомі в Києві зробили погром на могилах трьох військовослужбовців

В ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, Андрія Пільщикова Джуса та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі. Про це повідомила бойова медикиня та депутатка Київради Аліна Михайлова.

«На могилах загиблих воїнів – Да Вінчі, Джуса, Петриченка на Аскольдовій могилі – сьогодні вночі потвори зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось вам – абсолютні п*дараси, хто це зробив, – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного», – заявила Михайлова.

Дмитро Коцюбайло, Да Вінчі фото з відкритих джерел

Андрій Пільщиков, Джус фото з відкритих джерел

Павло Петриченко фото з відкритих джерел

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.

Військова також звернулася до правоохоронних органів органи, аби вони забезпечили Аскольдову могилу охороною.

😡Невідомі уночі пошкодили могили військових Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», Андрія Пільщикова «Джуса» та Павла Петриченка, які поховані на Аскольдовій могилі у Києві.



Про це у соцмережі Х повідомила бойова медикиня Аліна Михайлова.



🎥Аліна Михайлова pic.twitter.com/h8BsX9QrYs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

«Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз», – додала вона.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Як повідомлялось, 15 березня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району на Київщині.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок використання 515 млн грн, передбачених у держбюджеті на 2024 рік на будівництво та функціонування Національного військово-меморіального кладовища.

Зауважимо, Міністерство у справах ветеранів України планувало розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

До слова, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці.