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За 5 тис. грн написали польську лайку на пам’ятнику Бандері: у Києві підуть під суд троє хлопців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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За 5 тис. грн написали польську лайку на пам’ятнику Бандері: у Києві підуть під суд троє хлопців
Уночі підозрювані зробили лайливий напис на хресті та втекли, а зранку вандалізм виявили працівники благоустрою й повідомили про це поліцію
фото: Київська прокуратура

Невідомий чоловік домовився із киянами, аби ті пошкодили пам'ятник та надіслали йому докази

У Києві судитимуть трьох молодиків, які, за даними слідства, за 5 тис. грн написали лайку польською мовою на пам’ятнику захисникам України та Степану Бандері. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Відомо, що у травні 2024 року в Куренівському парку Києва невідомі осквернили пам’ятний хрест на честь захисників України та політичного діяча XX століття Степана Бандери. Правоохоронці встановили трьох підозрюваних – це 23-річний хлопець і двоє його знайомих 22 років.

За даними слідства, до старшого хлопця через Telegram звернувся невідомий, запропонувавши за $250 пошкодити пам’ятний хрест, зробивши на ньому червоною фарбою непристойний надпис польською мовою.

За 5 тис. грн написали польську лайку на пам’ятнику Бандері: у Києві підуть під суд троє хлопців фото 1
фото: Київська міська прокуратура

Хлопець перебував поза межами Києва, тож звернувся до свого 22-річного знайомого, пообіцявши йому за осквернення пам’ятника 1500 грн. Той погодився й узяв із собою товариша, розповіли в прокуратурі.

Уночі підозрювані зробили лайливий напис на хресті та втекли, а зранку вандалізм виявили працівники благоустрою й повідомили про це поліцію.

За 5 тис. грн написали польську лайку на пам’ятнику Бандері: у Києві підуть під суд троє хлопців фото 2
фото: Київська міська прокуратура

Як установили правоохоронці, 23-річний фігурант отримав від замовника 5 тис. грн, з яких 1100 віддав спільникам.

До слова, на території Національного військового меморіального кладовища, котре розташують у Гнатному на Київщині, можна буде перепоховати видатних борців за незалежність України у XX столітті. Це дозволяє урядова постанова від 23 лютого 2024 року №192. Чи побачимо ми тут могили провідників Організації українських націоналістів та Української повстанської армії Степана Бандери та Євгена Коновальця? Заступник директора держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярослав Старущенко в інтерв’ю «Главкому» пояснив ситуацію.

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Теги: Степан Бандера хрест росіяни Telegram незалежність вандалізм прокуратура звання героя

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