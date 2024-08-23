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У Львові з'явиться меморіальна таблиця на честь Ірини Фаріон

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Львові з'явиться меморіальна таблиця на честь Ірини Фаріон
27 серпня на 40 днів після смерті Ірини Фаріон у Львові пройде панахида
фото з відкритих джерел

Рідні та близькі мовознавиці запрошують усіх українців віддати шану Ірині Фаріон

27 серпня у Львові відкриють меморіальну таблицю, присвячену Ірині Фаріон, на місці її вбиства. Про це стало відомо із Telegram-каналу мовознавиці.

«40 днів без Ірини Фаріон. «Світ це три дієслова: народитися, полюбити, померти» – Ірина Фаріон. Запрошуємо усіх українців віддати шану Великій Українці та закликаємо до спільної молитви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спершу о 10:00 год. відбудеться панахида за професором Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за адресою: м. Львів, вул. Театральна, 11.

Об 14:00 год. відбудеться урочисте відкриття меморіальної таблиці, присвяченої Ірині Фаріон на фасаді будинку, де вона проживала та поблизу місця її вбивства, на вул. Масарика,3.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

До слова, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду. 

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Теги: Львів смерть українці Герой України Telegram Ірина Фаріон пістолет

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