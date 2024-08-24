«Слуга» Богуцька просить президента забрати звання «Герой України» у трьох колаборантів, двоє з яких уже померли

На референдумі про статус Криму Борис Дейч проголосував за приєднання півострова до Російської Федерації

«Вказані особи є зрадниками України та вели антиукраїнську діяльність»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька просить президента України Володимира Зеленського ініціювати процес позбавлення звання Героя України осіб, які зрадили нашу Батьківщину, активно співпрацювали з агресором Російською Федерацією та сприяли окупації невід’ємної частини України – Автономної Республіки Крим. Відповідний депутатський запит розміщено на сайті Верховної Ради України.

Зокрема, Богуцька хоче забрати звання засудженого до позбавлення волі строком на 14 років за статтею «Державна зрада» Олександра Баталіна, Миколи Багрова, який помер у 2015 році, та теж нині покійного Бориса Дейча.

«Вказані особи є зрадниками України та вели антиукраїнську діяльність, підтримували державу-ворога Російську Федерацію та не заслуговують на нагороди чи державне звання», – сказано у тексті запиту.

Також у документі наведено причини, через які слід позбавити колаборантів звань.

Баталін Олександр Сергійович – член громадської палати т. зв. «Республіки Крим» з 12.06.2014, член партії «Єдина Росія», голова правління АТ «Завод Фіолент» в АР Крим, прийняв російське громадянство, нагороджений відзнакою Президента України «Герой України».

З метою створення незаконно створеного органу брав участь у прийнятті постанови № 1748-6/14 від 17.03.2014 «О правоприемстве Республики Крым», пунктом 1 якої передбачено, що «с момента провозглашения Республики Крым как независимого суверенного государства высшим органом власти Республики Крым является Государственный Совет Республики Крым – парламент Республики Крым в депутатском составе шостого созыва Верховной Рады Автономной Республики Крым на срок полномочий до сентября 2015 года».

Є фігурантом різних кримінальних проваджень за ознаками злочинів державної зради. Також, вчинив державну зраду, тобто, умисне діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України у виді надання іноземній державі (Російській Федерації) та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України та визнаний винним у цьому кримінальному правопорушенні, за яким йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років, що підтверджується вироком Подільського районного суду м. Києва від 29.02.2024 року у справі № 758/15519/17: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117361311

Багров Микола Васильович – колишній президент Федерального університету (Таврійського національного університету ім. Вернадського), підтримував окупацію Криму та зазначав наступне: «Я був першим керівником Верховної ради Автономної Республіки Крим, і вже тоді можна було бачити в Україні ознаки нацизму. Зараз це нерідко переростає у відвертий фашизм. Велике спасибі президентові Володимиру Путіну, який допоміг, повернення Криму було проведено блискуче», прийняв російське громадянство. Був присутній на підписанні договору «про взаємодію» між КФУ і Російським інститутом стратегічних досліджень. Прийняв російське громадянство та у 2007 році отримав звання «Герой України». Помер у 2015 р.

Дейч Борис Давидович – колишній народний депутат України, 16 березня 2014 на референдумі про статус Криму Борис Дейч проголосував за приєднання Криму до Російської Федерації. Наступного дня він заявив про складання повноважень народного депутата України, проте офіційно позбавлений повноважень не був, прийняв російське громадянство, нагороджений відзнакою Президента України «Герой України» у 2013 році. Починаючи з 2014 року закликав інших і сам взяв участь у так званому «референдумі» у Криму та як наслідок підтримав окупацію пів острову. Брав участь у підконтрольних Росії виборах у Криму, підтримуючи одного із кандидатів від «Єдиної Росії». Помер 07.02.2022 р.

Раніше Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Зауважимо, що звання Герой України і досі має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Нагороди також мають, зокрема, Ілля Кива (був вбитий 6 грудня 2023 року) - орден Данила Галицького; Нестор Шуфрич, Олег Царьов – орден «За заслуги» другого ступеня; Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук - орденами князя Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що в Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Він зазначив, що зрадників, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. За його словами, це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».