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Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
фото: Офіс президента України

Президент нагородив бійців за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові 

Сьогодні, 24 серпня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» 35 військовослужбовцям. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Зеленський присвоїв звання «Герой України» із врученням ордена «Золота Зірка»:

  • підполковнику Горошку Борису Борисовичу (посмертно);
  • молодшому сержанту Гапоненку Юрію Андрійовичу (посмертно);
  • лейтенанту Дудаю Віталію Вікторовичу (посмертно);
  • молодшому сержанту Дорофєєву Денису Вікторовичу (посмертно);
  • старшому лейтенанту Данку Руслану Дмитровичу (посмертно);
  • лейтенанту Білоусу Миколі Олександровичу (посмертно);
  • солдату Богатиренку Владиславу Миколайовичу (посмертно);
  • підполковнику Гусєву Андрію Валерійовичу (посмертно);
  • солдату Коліснику Микиті Станіславовичу (посмертно);
  • капітану юстиції Суботіну Андрію Валерійовичу (посмертно);
  • солдатові Козлову Євгенію Юрійовичу (посмертно);
  • молодшому лейтенанту Сядристому Андрію Ігоровичу (посмертно);
  • майору Ткаченку Сергію Володимировичу (посмертно);
  • сержанту Гримашевичу Богдану Петровичу (посмертно);
  • старшому лейтенанту Єрофєєву Макару Володимировичу (посмертно);
  • солдату Звонарьову Данилу Валерійовичу (посмертно);
  • лейтенанту Коновалу Сергію Сергійовичу (посмертно);
  • молодшому сержанту Матвійчуку Юліану Олександровичу (посмертно);
  • капітану Лисиці Віталію Олексійовичу (посмертно);
  • полковнику Ласійчуку Євгену Вікторовичу;
  • солдату Наріжному Сергію Станіславовичу (посмертно);
  • капітану Набережному Назару Назаровичу (посмертно);
  • молодшому сержанту Отінову Максиму Леонідовичу (посмертно);
  • майору Панезьорову Руслану Володимировичу;
  • старшому солдату Пісковому Руслану Валерійовичу (посмертно);
  • старшому сержанту Рахманову Ігорю Борисовичу (посмертно);
  • старшому сержанту Радіо Віталію Миколайовичу (посмертно);
  • капітану Сіндію Вячеславу Юрійовичу (посмертно);
  • старшому лейтенанту Севруку Олексію Олеговичу (посмертно);
  • старшому лейтенанту Федосову Андрію Миколайовичу (посмертно);
  • солдату Чеверді Андрію Геннадійовичу (посмертно);
  • молодшому лейтенанту Юрчику Сергію Вікторовичу (посмертно);
  • молодшому лейтенанту Роговському Олександру Івановичу;
  • старшому сержанту Міщенку Володимиру Васильовичу;
  • молодшому сержанту Головні Андрію Михайловичу.
Теги: Володимир Зеленський Герой України державні нагороди військові

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