Білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео)
Вояки хочуть навпростець потрапити до Лельчицького району України
Російські окупанти на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку. Мовиться про танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Про це інформує «Радіо Свобода».
Місцеві розповіли, що 17 і 18 березня бачили, як техніка була у Петрикові. Вони зазначили, що від залізниці до міста озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами.
Крім цього, зброю супроводжують поліцейські машини. Вони використовують проблискові маячки й сирени.
Також повідомляють, що у Петрикові через Прип'ять будують понтонну переправу. Завдяки цьому можна буде потрапити до Лельчицького району. Ця територія межує з Україною.
Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.
Як відомо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.
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