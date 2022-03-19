Білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео)

Вояки хочуть навпростець потрапити до Лельчицького району України

Російські окупанти на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку. Мовиться про танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Про це інформує «Радіо Свобода».

Місцеві розповіли, що 17 і 18 березня бачили, як техніка була у Петрикові. Вони зазначили, що від залізниці до міста озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами.

Крім цього, зброю супроводжують поліцейські машини. Вони використовують проблискові маячки й сирени.

Також повідомляють, що у Петрикові через Прип'ять будують понтонну переправу. Завдяки цьому можна буде потрапити до Лельчицького району. Ця територія межує з Україною.

Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

Як відомо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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