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    Білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео)

    У Білорусі розвантажують військову техніку Росії - Білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео)
    У Білорусі розвантажують військову техніку Росії
    скріншот із відео

    Вояки хочуть навпростець потрапити до Лельчицького району України

    Російські окупанти на залізничній станції Мулярівка у Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку. Мовиться про танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Про це інформує «Радіо Свобода».

    Місцеві розповіли, що 17 і 18 березня бачили, як техніка була у Петрикові. Вони зазначили, що від залізниці до міста озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами.

    Крім цього, зброю супроводжують поліцейські машини. Вони використовують проблискові маячки й сирени.

    Також повідомляють, що у Петрикові через Прип'ять будують понтонну переправу. Завдяки цьому можна буде потрапити до Лельчицького району. Ця територія межує з Україною.

    Нагадаємо, у Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл.

    Як відомо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

    Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна машини Україна міст озброєння окупація #stoprussia
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    Білоруси зводять понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Україною (відео)