У бої під Ізюмом рашисти кинули непідготовлених людей

Російські «вояки» не витримують і півгодини в бою

«Вони не знають, що ще можна зробити»

Завдяки хоробрості та професійній підготовці українських Збройних Сил окупаційні війська зупинені майже на всіх напрямках. Важкі бої точаться в Харківській області – особливо важкі під Ізюмом.

Російські війська кинули туди вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 19 березня.

Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами.

«Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України. Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з «Градів», «Ураганів». Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков», – сказав Зеленський.

Але ця тактика військових лише погіршує ситуацію для російської держави. Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди.

«Тому переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок», – зауважив глава держави.

Також Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. Президент щиро подякував кожному, хто нині захищає місто від ворога.

До слова, Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять.

Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).