Доба на півдні: наші бійці знищили ворожий склад боєприпасів

Завдяки ЗСУ атаки рашистів сьогодні не зазнали успіху

Окупанти зазнали втрат у техніці та живій силі

Ворог вдається до відчайдушних спроб покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей. Але наші війська міцно утримують відбиті території навіть під артилерійськими обстрілами. Про це інформує Оперативне командування «Південь».

За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали:

12 окупантів;

11 одиниці техніки.

Серед них три БПЛА, дві самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню «Град» та інша автомобільна техніка.

Також влучно знищено польовий склад боєприпасів противника.

«Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії.

Також за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

Нагадаємо, сьогодні на сході ЗСУ відбили шість ворожих атак.

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