Звільнене від російських окупантів рятувальне судно «Сапфір» уже в Україні (фото)

Над поверненням «Сапфіра» працював особисто президент України

В Україну повернувся звільнений з російського полону корабель «Сапфір». Про це у вівторок, 12 квітня, повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. «Звільнене від російських окупантів рятувальне судно «Сапфір» вже в Україні. Його пришвартували в порту Ізмаїл», – написав Єрмак.

19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня під час першого обміну полоненими. А 8 квітня судно доправили в румунський порт Суліна.

«Над поверненням «Сапфіра» працював особисто президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO)», – написав тоді у своєму Telegram-каналі Андрій Єрмак.

Судно «Сапфір» є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі. З моменту повномасштабного наступу РФ буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі. Зокрема за участі «Сапфіра» була ліквідована пожежа на борту танкера «Millenial Spirit» (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Нагадаємо, росіяни захопили українське цивільне судно біля острова Зміїний ще 26 лютого. На початку березня стало відомо, що захоплений корабель «Сапфір» транспортують у Севастополь.

Радіопереговори капітана судна «Сапфір» з Одеським координаційно-рятувальним центром за посиланням.

1 березня ми повідомляли, що РФ вчиняє піратські атаки в Чорному морі: захоплено три українських судна.

2 березня Росія завдала ракетного удару по іноземному судну у порту Ольвія.