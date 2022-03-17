Українські військові збили два російські літаки та вертоліт на Харківщині

Біля Харкова Збройні Сили України вчора ліквідували ворожу батальйонно-тактичну групу, зазначив Синєгубов

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили два ворожі літаки та вертоліт в Ізюмському районі. Про втрати противника повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу російські окупаційні війська знову нанесли 49 обстрілів в районах Харкова. При цьому збільшилась кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню (БМ-21) - близько 10 разів. Ворожої авіації по місту Харків не зафіксували. Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники ліквідовують наслідки», – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що ворог не полишає спроб просунутися вперед через Ізюм, але успіху не має.

«Українська армія дає гідну відсіч: лише за минулу добу в Ізюмському районі підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 2 літаки та вертоліт противника. Біля Харкова Збройні Сили України вчора ліквідували ворожу батальйонно-тактичну групу. Знищили техніку, паливо і боєприпаси. Це значно послабило наступальні позиції росіян, які і так деморалізовані. Українська армія захищатиме до перемоги! Харківщина тримає оборону, Збройні сили України не пропускають ворога та дають гідну відсіч! Наша українська армія, наш народ – непереможні!», – додав керівник області.

Нагадаємо, 17 березня українські військові з «Градів» знищили колону ворога. Нагадаємо, на Одещині ліквідували два російські винищувачі Су-30см. Також 15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів.