У всій Київській області вводиться комендантська година

По всій Київській області ввели комендантську годину з 20:00 до 7:00

Комендантська година триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня

На всій території Київської області запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Влада закликає людей не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Це можна зробити тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

«Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу вони спрямовані на безпеку мешканців регіону», – пояснив голова ОВА Олександр Павлюк.

Раніше пресслужба ОВА назвала найнебезпечніші напрямки в області:

Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

північ Вишгородського району.

«Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі 7 районів Київщини», – повідомили в ОВА.

Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.