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    У всій Київській області вводиться комендантська година

    По всій Київській області ввели комендантську годину з 20:00 до 7:00 - У всій Київській області вводиться комендантська година
    По всій Київській області ввели комендантську годину з 20:00 до 7:00
    фото з відкритих джерел

    Комендантська година триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня

    На всій території Київської області запроваджують комендантську годину. Вона триватиме з 20:00 18 березня до 07:00 19 березня. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

    Влада закликає людей не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Це можна зробити тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

    «Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантської години. Такі заходи вимушені. У першу чергу вони спрямовані на безпеку мешканців регіону», – пояснив голова ОВА Олександр Павлюк.

    Раніше пресслужба ОВА назвала найнебезпечніші напрямки в області:

    • Житомирська траса
    • Буча – Ірпінь – Гостомель
    • Макарів
    • північ Вишгородського району.

    «Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Гуманітарна допомога направляється в усі 7 районів Київщини», – повідомили в ОВА.

    Як повідомлялося раніше, 17 березня близько 15 години окупанти цинічно, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл села Нові Петрівці у Вишгородському районі. Внаслідок ворожої атаки смертельно травмовано дворічного хлопчика, ще четверо мирних мешканці отримали поранення, зруйновано двоповерховий будинок.

    Крім того, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    У всій Київській області вводиться комендантська година