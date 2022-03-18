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    У Росії можуть заблокувати YouTube найближчими днями – росЗМІ

    У Росії можуть заблокувати YouTube найближчими днями – росЗМІ
    фото з відкритих джерел

    YouTube відмовився видалити матеріали про війну в Україні

    YouTube у Росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже 18 березня, повідомляють російські федеральні видання. Про це повідомляє пропагандистське РИА Новости.

    «На інтернет-ресурсах, що належать даним компаніям, розгорнута цілеспрямована кампанія з дискредитації російських Збройних сил, засобів масової інформації, громадських діячів і держави в цілому. Адміністрації інтернет-ресурсів обрали шлях конфронтації, беручи активну участь у поширенні людиноненависницьких закликів щодо громадян Російської Федерації. Подібні дії Meta Platforms Inc. і Google LLC не лише порушують російське законодавство, а й суперечать загальноприйнятим нормам моралі», – заявляє Роскомнагляд.

    Платформу можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже сьогодні.

    Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram. Інший продукт компанії Meta, соцмережу Facebook, у Росії заборонили ще раніше.

    «Роскомнадзор заборонив Instagram на території РФ. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло. Далі буде більше», – прокоментував український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Теги: росія окупанти війна Україна YouTube окупація #stoprussia
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    У Росії можуть заблокувати YouTube найближчими днями – росЗМІ