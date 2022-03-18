У Росії можуть заблокувати YouTube найближчими днями – росЗМІ

YouTube відмовився видалити матеріали про війну в Україні

YouTube у Росії можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже 18 березня, повідомляють російські федеральні видання. Про це повідомляє пропагандистське РИА Новости.

«На інтернет-ресурсах, що належать даним компаніям, розгорнута цілеспрямована кампанія з дискредитації російських Збройних сил, засобів масової інформації, громадських діячів і держави в цілому. Адміністрації інтернет-ресурсів обрали шлях конфронтації, беручи активну участь у поширенні людиноненависницьких закликів щодо громадян Російської Федерації. Подібні дії Meta Platforms Inc. і Google LLC не лише порушують російське законодавство, а й суперечать загальноприйнятим нормам моралі», – заявляє Роскомнагляд.

Платформу можуть заблокувати до кінця наступного тижня, можливо, вже сьогодні.

Нагадаємо, що 11 березня у Росії рішенням Роскомнадзору уже заблокували популярну у тамтешніх користувачів та блогерів соцмережу Instagram. Інший продукт компанії Meta, соцмережу Facebook, у Росії заборонили ще раніше.

«Роскомнадзор заборонив Instagram на території РФ. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло. Далі буде більше», – прокоментував український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.