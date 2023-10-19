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На тимчасово окупованих територіях ворог краде супутникове телебачення у населення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На тимчасово окупованих територіях ворог краде супутникове телебачення у населення
Окупанти проводять рейди на ТОТ й вилучають комплекти супутникового телебачення
фото з відкритих джерел

Росіяни видають обладнання для трансляції пакета «русский мир», плата за який відсутня

Окупанти вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Окупаційні адміністрації створили комісії, які в супроводі російських правоохоронців проводять рейди на ТОТ й вилучають у місцевих комплекти супутникового телебачення.

Так ворог блокує доступ до правди, аби ще більше інформаційно заблокувати регіон й занурити місцевих мешканців у російську пропаганду.

При цьому росіяни продовжують видачу обладнання для трансляції пакета «русский мир» (ресивер, супутникова тарілка та конвертор) в який входять пропагандистські канали. Плата за споживання російського контенту відсутня.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зокрема, окупанти проводять «націоналізацію» житла: відбирають порожні помешкання тих, хто виїхав з окупації, підселяють до людей військових армії РФ. Крім того, росіяни грабують цивільних.

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Теги: окупанти населення окупація ворог

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