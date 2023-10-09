За радянськими методичками: росіяни тероризують людей на захоплених територіях

Люди в окупації живуть в умовах безправ’я та беззаконня

Окупанти проводять націоналізацію житла та грабують людей

Російські окупанти продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Забрати й поділити. Рашисти тероризують людей на ТОТ Запорізької області за радянськими методичками 30-х років», – йдеться у дописі.

Зокрема, окупанти проводять «націоналізацію» житла: відбирають порожні помешкання тих, хто виїхав з окупації, підселяють до людей військових армії РФ.

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Крім того, росіяни грабують цивільних. За словами Федорова, окупанти під дулами автоматів забирають транспорт і гроші в цивільного населення.

Також росіяни збираються роздати відібрані в людей земельні ділянки завезеним з Росії «героям СВО» як винагороду за участь у війні.

Іван Федоров наголосив, що люди в окупації виживають в умовах тотального безправ’я та беззаконня.

Нагадаємо, окупанти продовжують завозити на тимчасово окуповані території України працівників з Росії, бо досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи на тимчасово окупованих територіях.