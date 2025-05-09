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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

За що Малюку дали Героя України?

glavcom.ua
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Малюк очистив Службу від зрадників та зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок
фото: ssu.gov.ua

Про нагороду «Герой України»

Ціна нагороди «Герой України» різко зросла з початком війни. Сьогодні її отримують ті, хто ризикуючи життям робить все, щоб відстояти українську Незалежність.

8 травня звання героя України отримав голова СБУ Василь Малюк. І всі, хто знає у якому стані він приймав Службу у липні 22-го, і як, у короткі терміни, зміг зробити з неї один з ключових елементів Сил Оборони, згодні з логічністю цього нагородження.

Малюк очолив Службу у найбільш складний період її історії і зробив з СБУ сучасну спецслужбу військового часу, досвід якої зараз вивчають інші спецслужби світу. Високе звання Героя України – безумовне визнання заслуг всієї Служби та особисто її голови у війні проти Росії.

Малюк – найкращий голова в історії СБУ, який зміг швидко і кваліфіковано перебудувати її роботу під час війни. Не випадково в СБУ сьогодні найвищий рівень довіри суспільства серед усіх правоохоронних органів, який, до того ж, є рекордним за всі роки Незалежності.

СБУ сьогодні нарівні з усіма Силами оборони знищує російську армію на найбільш гарячих напрямках фронту. І водночас протидіє тероризму всередині країни та очищує суспільство від кротів і зрадників. Розроблено дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і у глибокому тилу РФ.

Від морських дронів до ударних БПЛА. У складі служби створені ефективні «антидронові» розрахунки. Вони успішно збивають російські «Суперками», «Орлани», «Зали» і «Ланцети».

Особливо хочу наголосити, що саме Малюк організував системну ліквідацію воєнних злочинців і зрадників, які допомагають РФ. Деяких СБУ дістала навіть у Москві. Саме Малюк з колегами розробляв дві блискучі спецоперації з ударами по Кримському мосту.

Крім того, після спецоперацій Служби, вражені десятки кораблів РФ у Чорному морі, завдані удари по багатьох НПЗ і збройним складам. Причому щоразу знаходяться нові технологічні рішення, які шокують ворога.

І ще одне важливе завдання, яке було у 2022 році перед новим главою СБУ. Малюк очистив Службу від зрадників та зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок.

З того часу контррозвідники попередили низку масштабних терактів, які ворог готував у Києві та інших тилових містах. А з початку повномасштабної війни викрили більше 100 агентурних мереж.

СБУ Малюка діє жорстко і без огляду на імена. Але, підкреслю, що такі дії завжди йдуть в межах закону. Це стиль Василя Малюка та всієї структури.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Герой України звання героя Василь Малюк війна СБУ росія

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