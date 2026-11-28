У ніч проти суботи, 28 листопада, Сили оборони України завдали потужних ударів по Росії, атакувавши «експортне серце» ворога: вузол Urals у Самарі, станцію «Нурліно» в Башкортостані, а також нафтопереробний завод у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських військових, цього разу під удари потрапили саме ті об'єкти нафтової галузі противника, які відіграють важливу роль у російській загарбницькій війні.

Так, поблизу населеного пункту Просвет Самарської області була атакована лінійно виробничо-диспетчерська станцію «Самара». Внаслідок повітряного нападу ЗСУ почалася пожежа.

Що важливо розуміти, йдеться про один із головних вузлів «Транснефти» – саме там формують експортну суміш Urals.

У Генштабі також наголосили, що через цю ЛВДС проходить близько 50% ворожого нафтового експорту.

Ба більше, під удар ЗСУ також потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція «Нурліно» у Башкортостані. Вона розташована більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону.

«Станція працює у системі магістральних нафтопроводів Транснефть, забезпечуючи перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями», – пояснили українські воїни.

Ще однією важливою ціллю для Сил оборони став Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Цей завод здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти щороку. На тлі української атаки прогриміли гучні вибухи та почалася пожежа. Про усі наслідки удару Генштаб обіцяє повідомити згодом.

«За результатами попередніх уражень підтверджено знищення резервуара РВС-20000 на ЛВДС «Самара» 13 листопада, а також знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада», – підсумували українські захисники.

Раніше повідомлялося, що вночі 28 листопада у Самарській області РФ уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара», на території об’єкта спалахнула пожежа.

З осені 2025 року, а особливо у жовтні та листопаді 2026 року, станція неодноразовоставала ціллю ударів безпілотників, що призводило до пожеж і пошкоджень резервуарного парку.

Нагадаємо, вночі 17 листопада в місті Салават (Республіка Башкортостан) зазнало атаки підприємство «Газпром нафтохім Салават». Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.

«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).

Як відомо, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під атакою безпілотників.

Місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів, після яких на Рязанському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея).

Як повідомляють представники компанії, атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.