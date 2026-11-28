У Тягинці на Херсонщині виявили рештки останнього мешканця села, якого вбили російські військові. Про це виданню «Мост» повідомив очільник Тягинської військової адміністрації Микола Яценко, інформує «Главком».

За словами Яценка, чоловіка намагалися переконати виїхати із села. Він евакуювався й певний час перебував в іншому населеному пункті, але згодом повернувся до Тягинки. Чоловік єдиний, хто залишався жити в Тягинці.

Чоловік вийшов із села з запискою від росіян: «Діду, йди звідси, або ми тебе хлопнемо!» Він, імовірно, загинув внаслідок російського обстрілу будинку. Його рештки вдалося виявити лише під час перемир’я.

Наприкінці жовтня – на початку листопада 2026 року під час локального режиму тиші з небезпечних сіл Тягинської громади евакуювали 10 людей. Громада зазнала масштабних руйнувань.

Тягинка – прибережне село на правому березі Дніпра (Бериславський район Херсонщини), яке слугувало головним тиловим пунктом і відправною точкою для операцій ЗСУ на лівобережному плацдармі в районі села Кринки. Тягинка перебуває безпосередньо на лінії вогню і зазнала масштабних руйнувань внаслідок щоденних ударів російської артилерії, авіації та FPV-дронів, а також дистанційного мінування.

Нагадаємо, на Херсонщині російський безпілотник атакував чоловіка, який їхав на мопеді. Відео нападу опублікував російський Z-канал «От Мариуполя до Карпат», супроводивши кадри веселою музикою.

Також 4 серпня 2026 року російський FPV-дрон атакував 52-річного продавця овочів на ринку в Херсоні. Безпілотник певний час кружляв над чоловіком, а потім завдав удару. Постраждалий дістав вибухову травму, контузію та численні уламкові поранення. Президент Володимир Зеленський назвав цей напад черговим прикладом російського «дронового сафарі».