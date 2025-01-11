На Закарпатті горів відомий гірськолижний курорт

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників

У готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» 11 січня трапилася пожежа. Для ліквідації вогню було направлено рятувальників з міст Рахів і Хуст, а також із села Ясіня. Про це інформує ДСНС України.

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників і намагалися приборкати вогонь. Допомагали їм у цьому фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси.

Через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.

Пожежу локалізували о 14:04, а повністю ліквідували о 15:06.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині під час катання на лижах загинула дитина. 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер.

До слова, на гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11 іноземців та громадянина Грузії.