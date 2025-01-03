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У Дарницькому районі столиці через атаку «Шахеда» загорівся будинок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Дарницькому районі столиці через атаку «Шахеда» загорівся будинок
Рятувальники загасили пожежу
фото з відкритих джерел

Від російських «Шахедів» постраждав Дарницький район Києва

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона-камікадзе виникла пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі Києва. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про падіння уламків в Голосіївському районі.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1045-й день повномасштабної війни.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Загалом від початку минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали двох ракетних та 38 авіаударів, застосувавши дві ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 691 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: війна Тимур Ткаченко росіяни ворог рятувальники пожежа Київ дрон

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