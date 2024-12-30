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На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (фото)
Транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет та перекинувся
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області

На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів

Між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус. Дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) надійшло о 07:35.

На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (фото) фото 1
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області

«За попередніми даними, пасажирський автобус ПАЗ-3205, що прямував за маршрутом «Мукачево - Барбово», з’їхав із дороги в кювет та перекинувся догори колесами», – пише Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Запорізькій області.

На момент аварії в автобусі перебували 25 пасажирів, з яких дев'ять осіб були госпіталізовані до Мукачівської центральної районної лікарні імені Святого Мартина.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло о 07:35
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло о 07:35
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області
На Закарпатті перекинувся пасажирський автобус: є постраждалі (фото) фото 2
фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Закарпатській області

«Вони (рятувальники – «Главком») оперативно від’єднали клеми акумуляторів, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу. Наразі всі обставини аварії з’ясовують правоохоронці», – додає Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва перекинувся вантажний автомобіль з водієм та пасажиркою в салоні.

До слова, підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, обрано запобіжний захід. Зокрема, 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України). Його триматимуть під вартою з правом внесення застави.

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Теги: аварія Закарпаття ДСНС автобус ДТП

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