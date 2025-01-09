Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок Періс Гілтон

Гілтон: Моє серце та молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж

Знаменитість зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів

Американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

«Серце розбите, не передати словами. Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім у Малібу горить вщент по телебаченню – це те, що нікому ніколи не треба переживати», – написала Періс.

Знаменитість зізналася, що з цим будинком повʼязано багато сімейних спогадів, зокрема, саме тут її син Фенікс зробив перші кроки.

Американська акторка Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі.



«Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім у Малібу горить вщент по телебаченню – це те, що нікому ніколи не треба переживати», – написала Періс. pic.twitter.com/S6gArh9dJJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025

«Я тримаюся за вдячність за те, що моя сім'я та домашні тварини у безпеці. Моє серце та молитви за кожну родину, яка постраждала від цих пожеж. Усім людям, які втратили свої домівки, свої спогади та своїх улюбленців. Моє серце болить за тих, хто все ще в біді або оплакує більші втрати. Немислиме спустошення. Знати, що так багато хто прокидається сьогодні без місця, яке вони називають домом, це справді розриває серце», – написала Періс Гілтон, показавши відео пожежі, що вирує в США.

Команда акторки вже звертається до некомерційних організацій, щоб дізнатися, як можна допомогти громадам, які постраждали від пожеж.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектарів) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.

Супутниковий знімок до пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Супутниковий знімок після пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Помітно, як будівлі вздовж води згоріли дотла.