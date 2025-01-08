На Львівщині під час катання на лижах загинула дитина

З’їжджаючи з гори на лижах, хлопчик впав та отримав важку травму голови

Поліція зауважує, що загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками

Сьогодні, 8 січня, на гірськолижному курорті «Плай» у Львівській області під час катання на лижах 12-річний хлопчик отримав важку травму голови та помер. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці з'ясували, що з’їжджаючи з гори на лижах, хлопчик впав та отримав важку травму голови. Попри зусилля медиків, врятувати життя дитині не вдалось.

Поліція зауважує, що загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками.

Також деталі трагедії розповів журналіст Віталій Глагола. За його даними, хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку, зробивши сальто у повітрі. Водночас він зауважує, що у дитини зупинилось серце.

До слова, на гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11 іноземців та громадянина Грузії.