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Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Атака дронів на Київ: зʼявилися фото наслідків
Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.
фото: ДСНС України, Facebook

У Печерському районі: сталось часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку

У перший день нового року ворог атакує столицю. Є руйнування у двох районах столиці. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій та опублікувала фото наслідків обстрілу. 

У Печерському районі: сталось часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку
У Печерському районі: сталось часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку
фото: ДСНС України, Facebook

Повідомляється, що у Печерському районі: сталось часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку та пожежа на четвертому та п'ятому поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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У Печерському районі: сталось часткове руйнування четвертого-шостого поверхів житлового будинку
фото: ДСНС України, Facebook

Святошинський район: сталося руйнування гаражів та загоряння на площі 20 кв. м. На місці працює 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, 1 січня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. Фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково  зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували.

Теги: пожежа Київ обстріл ворог

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