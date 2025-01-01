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У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві горів дах корпусу Нацбанку внаслідок падіння уламків шахеда
Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін

Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі. про це повідомила пресслужба НБУ.

Повідомляється, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає.

«Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін», – йдеться у повідомленні. 

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.  Російські війська в ніч проти 1 січня 2025 року атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Атакував противник із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Крим. В Повітряних силах зазначили, що ворог почав запускати дрони ще о пів на 9 годину вечора 31 грудня 2024 року.

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Теги: пожежа Київ Національний банк дрон

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