Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Перед сотнями прихильників артист поділився, що офіційно долучився до Ансамблю Державної прикордонної служби України

Український співак Melovin приголомшив шанувальників заявою про мобілізацію. Як інформує «Главком», за даними «Музвар», неочікувану новину артист повідомив під час свого концерту у Києві – просто у розпал шоу.

Просто зі сцени перед сотнями прихильників співак поділився, що офіційно долучився до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України. Його виступ супроводжувався грою музикантів цього колективу, які теж були присутні на сцені.

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«Із цього моменту я граю разом з цим ансамблем. І несу свою музичну службу разом з неймовірними музикантами з Державної прикордонної служби України», – з гордістю сказав Melovin.

До слова, зала вибухнула оплесками після такої новини – шанувальники підтримали співака за його рішення служити країні у творчому підрозділі. Тож тепер артист поєднуватиме сцену з офіційною службою – виступатиме у складі ансамблю на заходах, концертах та, ймовірно, гастролях на підтримку військових.

Раніше співак Melovin у інтерв’ю Славі Дьоміну зізнався – був період, коли він зловживав наркотиками. Зокрема, на питання «Що б ти собі сказав п’ять років тому?», артист відповів – порадив би собі обережніше ставитися до певних речовин.

Нагадаємо, український співак Melovin здійснив камінг-аут у 2021 році на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу він поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, і оголосив, що є бісексуалом. Пізніше Melovin зізнався, що камінг-аут сприятливо позначився на його психологічному стані, він став значно щасливішим.

Також відомий український співак Melovin заявив, що в Одесі окупанти вбили його рідну людину.