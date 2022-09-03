На захопленому рашистами аеродромі Мелітополя чутно вибухи

Місцеві жителі чули п’ять гучних вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи в районі захопленого рашистами аеродрому. Про це повідомив мер Іван Федоров та місцеві Telegram-канали.

«5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку», – йдеться в повідомленні.

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За словами Федорова, сили спротиву вкотре перетворили спроби окупантів на густий чорний дим.

Також 3 вересня у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим