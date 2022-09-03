На захопленому рашистами аеродромі Мелітополя чутно вибухи
Місцеві жителі чули п’ять гучних вибухів
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи в районі захопленого рашистами аеродрому. Про це повідомив мер Іван Федоров та місцеві Telegram-канали.
«5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку», – йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, сили спротиву вкотре перетворили спроби окупантів на густий чорний дим.
Також 3 вересня у центрі окупованого Севастополя пролунала серія вибухів. Після чого у небо піднявся чорний дим
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