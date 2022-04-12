Сьогодні на сході ЗСУ відбили шість ворожих атак

Наші бійці «приземлили» вертоліт та два безпілотники рашистів

На Донецькому та Луганському напрямках протягом поточної доби, 12 квітня, було успішно відбито шість атак ворога. Про це інформує пресслужба Операції об'єднаних сил.

Українські захисники знищили:

2 одиниці автомобільної техніки;

3 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один вертоліт та два безпілотних літальних апарати ворога.

Нагадаємо, учора ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку. Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку.

Як повідомлялося, окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії.

Також за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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