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Ексзаступниця міністра економіки Панаіотіді прокоментувала обшуки ДБР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ексзаступниця міністра економіки Панаіотіді прокоментувала обшуки ДБР
Світлана Панаіотіді розповіла про обшуки ДБР у неї вдома
фото: Svitlana Panaiotidi/Facebook

Панаіотіді про обшуки ДБР: Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах

Світлана Панаіотіді, яка у 2019-2021 роках обіймала посаду заступниці міністра економіки Ігоря Петрашка, заявила, що сьогоднішні обшуки ДБР відбулися без ухвали суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Панаіотіді у Facebook.

«Без ухвали суду. Без ознайомлення з постановою про невідкладні слідчі дії. Навіть витягу з ЄРДР не дали, щоб пересвідчитися, що справа відкрита. Класична «схема» тиску і зловживання, коли ти в погонах. Недалеко від сусіда в методах, власне», – йдеться у заяві.

Ексзаступниця міністра економіки Панаіотіді прокоментувала обшуки ДБР фото 1
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Панаіотіді зауважила, що обшуки ДБР почалися о 06:30 та тривали сім годин.

«О 6.30 ранку, вломитися без документів та пояснень, розповідати, що все законно, бо можуть. Протягом семи годин. Власне, все це вже було у 2013. Свавілля осіб в погонах. Добре, що хоч не побили і не скрутили. Хоча це, мабуть, наступний крок. Не знаю як до такого підготуватися, але вже не здивуюсь, якщо люди в кєпочках десь на вулиці запхають в машину, бо невідкладні. Відчуваю сильну втому від стресу і огиду», – написала Панаіотіді.

Нагадаємо, що 23 квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки в адвокатки Світлани Панаіотіді. Як зазначив юрист Дмитро Гадомський, обшуки відбулися в межах справи 2021 року, але слідчі продемонстрували лише номер кримінального провадження.

Гадомський наголосив, що можливо, обшук стосується справи «труби Медведчука». «Бо не тільки у неї (Панаіотіді – «Главком») зараз обшук, і теж без ухвали», – додав адвокат. Зауважимо, «труба Медведчука» – це неофіційна назва української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». У 2015 році цей стратегічний об’єкт опинився під контролем компанії «Прикарпатзахідтранс», яку пов’язують із Віктором Медведчуком.

За даними слідства, ця приватизація була незаконною, а прибутки від експлуатації трубопроводу виводилися за кордон через афілійовані компанії та розподілялися між учасниками схеми. У 2021 році журналісти оприлюднили записи розмов, де особа з голосом, схожим на Медведчука, обговорювала з керівником російської компанії «Транснафта» призупинення справи щодо трубопроводу.

У липні 2024 року Служба безпеки України та НАБУ повідомили Медведчуку та чотирьом його спільникам про підозру у заволодінні нафтопроводом. Їм інкримінують незаконну приватизацію державного майна та інші злочини.

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Теги: Віктор Медведчук обшук ДБР

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