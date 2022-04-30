  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові

    Захисники України продовжують давати відсіч росіянам - На східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові
    Захисники України продовжують давати відсіч росіянам
    фото з відкритих джерел

    Наші бійці знищили десятки окупантів і техніку

    Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили шість атак. Про це повідомила пресслужба командування.

    Втрати ворога складають:

    • особового складу – 81;
    • танки – 3;
    • БМП – 6;
    • БТР – 5;
    • мінометний розрахунок – 1;
    • АТТ – 5;
    • літаків – 1;
    • БПЛА – 1.

    Нагадаємо, напередодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили чотири атаки.

    Як повідомляє розвідка, росіяни готуються штурмувати Дніпропетровську область.

    Також стало відомо, що Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові