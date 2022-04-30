На східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові
Наші бійці знищили десятки окупантів і техніку
Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили шість атак. Про це повідомила пресслужба командування.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 81;
- танки – 3;
- БМП – 6;
- БТР – 5;
- мінометний розрахунок – 1;
- АТТ – 5;
- літаків – 1;
- БПЛА – 1.
Нагадаємо, напередодні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили чотири атаки.
Як повідомляє розвідка, росіяни готуються штурмувати Дніпропетровську область.
Також стало відомо, що Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.